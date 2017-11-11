АХЛ. Драка с участием нападающего «Шарлотт» Валентина Зыкова

«Шарлотт Чекерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Ютикой Кометс» со счётом 5:2.



В концовке третьего периода произошла драка с участием нападающего «Шарлотт» Валентина Зыкова. Россиянин толкнул на борт нападающего соперника Джозефа Лабэйта, и завязалась потасовка. Лабэйт сорвал с Зыкова шлем несколько раз ударил его в голову. Оба игрока получили по пять минут за драку, а Зыков дополнительные две минуты за толчок клюшкой.



Видео можно посмотреть на канале hockeyfightsplus в YouTube.

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