QMJHL: форвард Герман Рубцов набрал три очка и стал первой звездой матча

Нападающий «Акади-Батхёрст» Герман Рубцов стал первой звездой встречи с «Драмонвиллем», которая завершилась со счётом 5:3. Российский нападающий записал на свой счёт заброшенную шайбу и две результативные передачи.
Справка «Чемпионата»
Герман Рубцов, родился 27 июня 1998 года в Чехове.
Воспитанник «Витязя». В 2016 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в пяти матчах набрал 2 (1+1) очка. Играл в МХЛ за «Русских Витязей» и сборную России U18, всего набрал 46 (20+26) баллов в 54 играх. Дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, провёл 15 матчей.
Задрафтован «Филадельфией» в 2016 году под общим 22-м номером. В составе сборной России занял третье место на молодёжном чемпионате мира 2017 года. Получив на турнире травму, остался в Северной Америке, а затем расторг контракт с «Витязем» и перешёл в «Шикутими», где в первом сезоне набрал 22 (9+13) очка. Сезон-2017/18 начинал в «Шикутими», а затем перешёл в «Акади-Батхёрст».
Герман Рубцов, родился 27 июня 1998 года в Чехове.
Воспитанник «Витязя». В 2016 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в пяти матчах набрал 2 (1+1) очка. Играл в МХЛ за «Русских Витязей» и сборную России U18, всего набрал 46 (20+26) баллов в 54 играх. Дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, провёл 15 матчей.
Задрафтован «Филадельфией» в 2016 году под общим 22-м номером. В составе сборной России занял третье место на молодёжном чемпионате мира 2017 года. Получив на турнире травму, остался в Северной Америке, а затем расторг контракт с «Витязем» и перешёл в «Шикутими», где в первом сезоне набрал 22 (9+13) очка. Сезон-2017/18 начинал в «Шикутими», а затем перешёл в «Акади-Батхёрст».
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