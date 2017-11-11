Стивенс: «Тампа» — лучшая команда НХЛ, животное какой-то другой породы

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс высоко оценил игру «Тампа-Бэй Лайтнинг» в нынешнем сезоне НХЛ. В недавнем матче «молнии» обыграли «королей» со счётом 5:2. Сейчас «Лайтнинг» закрепились на первом месте в лиге, имея на своём счету 28 очков в таблице после 17 проведённых встреч.



«Я действительно считаю, что „Тампа-Бэй“ сейчас — лучшая команда лиги. Они животное какой-то другой породы, и теперь мы видим, что нам предстоит немало работы», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

События дня НХЛ. Кто остановит Кучерова? Так играли только легенды хоккея «Тампа» разобрала на части лучшую оборону лиги, а Кучеров приблизился к Стэмкосу. Были ещё голы Ягра и Бойла.