Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

НХЛ объявила трёх звёзд игрового дня

Хоккей

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд очередного игрового дня. Об этом информирует официальный сайт организации.

Третьей звездой дня стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Кайл Террис, в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б) набравший 2 (1+1) очка. Это был его первый матч после обмена.

Вторая звезда игрового дня – нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш, на счету которого дубль в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (4:2).

Первой звездой дня признан нападающий «Оттава Сенаторз» Майк Хоффман, оформивший дубль в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3), проходившем в Стокгольме.

События дня НХЛ. Чумовой сейв Бобровского пяткой — это надо видеть!
После потери Панарина в чужой зоне, за которую Торторелла «съел» бы нашего нападающего.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Оттава Сенаторз
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент