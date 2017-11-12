НХЛ объявила трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд очередного игрового дня. Об этом информирует официальный сайт организации.

Третьей звездой дня стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Кайл Террис, в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б) набравший 2 (1+1) очка. Это был его первый матч после обмена.



Вторая звезда игрового дня – нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш, на счету которого дубль в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (4:2).



Первой звездой дня признан нападающий «Оттава Сенаторз» Майк Хоффман, оформивший дубль в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3), проходившем в Стокгольме.