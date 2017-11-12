Итоги дня НХЛ для россиян: серия Бучневича и первый «плюс» Панарина за 9 игр

В ночь с 11 на 12 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошло 12 матчей. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забивает голы в трёх матчах подряд. Это вторая такая серия россиянина в сезоне. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, помимо гола и буллита в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:1 ШБ), впервые за 9 матчей завершил игру с положительным показателем полезности. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил феноменальное спасение. Также он отразил 31 из 32 бросков, победил по буллитам (7 отражённых буллитов из 9), процент отражённых бросков — 97 %.
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60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.
События дня НХЛ. Чумовой сейв Бобровского пяткой — это надо видеть!
После потери Панарина в чужой зоне, за которую Торторелла «съел» бы нашего нападающего.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|Время
|+/-
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Панарин
|«Коламбус»
|1+0
|0
|6
|22:39
|+1
|0
|0
|0
|Бучневич
|«Рейнджерс»
|1+0
|2
|5
|14:08
|-1
|0
|0
|100%
|Малкин
|«Питтсбург»
|0+1
|2
|2
|20:54
|+2
|0
|0
|64%
|Миронов
|«Колорадо»
|0+1
|2
|0
|10:43
|0
|2
|2
|0
|Зайцев
|«Торонто»
|0
|0
|2
|22:12
|+1
|0
|1
|0
|Анисимов
|«Чикаго»
|0
|0
|5
|19:57
|0
|2
|0
|38%
|Тарасенко
|«Сент-Луис»
|0
|0
|5
|23:02
|0
|2
|0
|0
|Куликов
|«Виннипег»
|0
|0
|1
|19:17
|0
|1
|2
|0
|Якупов
|«Колорадо»
|0
|0
|2
|12:38
|0
|1
|0
|0
|Дадонов
|«Флорида»
|0
|2
|1
|21:03
|0
|0
|0
|0
|Бурмистров
|«Ванкувер»
|0
|0
|2
|8:09
|0
|1
|0
|50%
|Проворов
|«Филадельфия»
|0
|0
|3
|23_27
|-1
|1
|2
|0
|Емелин
|«Нэшвилл»
|0
|0
|1
|19:49
|1
|3
|4
|0