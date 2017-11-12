Итоги дня НХЛ для россиян: серия Бучневича и первый «плюс» Панарина за 9 игр

В ночь с 11 на 12 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошло 12 матчей. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забивает голы в трёх матчах подряд. Это вторая такая серия россиянина в сезоне. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, помимо гола и буллита в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:1 ШБ), впервые за 9 матчей завершил игру с положительным показателем полезности. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский совершил феноменальное спасение. Также он отразил 31 из 32 бросков, победил по буллитам (7 отражённых буллитов из 9), процент отражённых бросков — 97 %.

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События дня НХЛ. Чумовой сейв Бобровского пяткой — это надо видеть! После потери Панарина в чужой зоне, за которую Торторелла «съел» бы нашего нападающего.

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