«Спартак» — «Металлург»: Мозякин получил травму и покинул лёд с помощью врачей

В третьем периоде матча московского «Спартака» с магнитогорским «Металлургом» повреждение получил нападающий гостей Сергей Мозякин. После борьбы у борта с защитником «Спартака» Алексеем Пепеляевым форвард, отметившийся в матче забитым голом, получил травму ноги, после чего отправился в раздевалку в сопровождении врача команды.



Вместо Мозякина в звене с Коваржем и Кокаревым вышел Казионов.



В матче продолжается третий период, счёт — 2:2.