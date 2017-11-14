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«Спартак» — «Металлург»: Мозякин получил травму и покинул лёд с помощью врачей

Хоккей

В третьем периоде матча московского «Спартака» с магнитогорским «Металлургом» повреждение получил нападающий гостей Сергей Мозякин. После борьбы у борта с защитником «Спартака» Алексеем Пепеляевым форвард, отметившийся в матче забитым голом, получил травму ноги, после чего отправился в раздевалку в сопровождении врача команды.

Вместо Мозякина в звене с Коваржем и Кокаревым вышел Казионов.

В матче продолжается третий период, счёт — 2:2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК Спартак Сергей Мозякин
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