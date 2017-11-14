Рижское «Динамо» победило «Ладу» по буллитам, выиграв второй матч подряд

Рижское «Динамо» на домашней арене сумело взять верх в буллитной серии над тольяттинской «Ладой», матч закончился со счётом 2:1 Б.



Счёт в матче открыли гости, на 14-й минуте встречи заброшенной шайбой отметился Семён Валуйский. Во втором периоде Микс Индрашис восстановил равновесие на табло. До конца основного времени и в овертайме зрители не увидели забитых голов, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный броско сделал Дэнни Кристо.



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