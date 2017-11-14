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Рижское «Динамо» победило «Ладу» по буллитам, выиграв второй матч подряд

Хоккей

Рижское «Динамо» на домашней арене сумело взять верх в буллитной серии над тольяттинской «Ладой», матч закончился со счётом 2:1 Б.

Счёт в матче открыли гости, на 14-й минуте встречи заброшенной шайбой отметился Семён Валуйский. Во втором периоде Микс Индрашис восстановил равновесие на табло. До конца основного времени и в овертайме зрители не увидели забитых голов, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный броско сделал Дэнни Кристо.

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КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
2 : 1 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0
Лада
Тольятти
0:1 – Валуйский (Белоусов, Дьяков) – 13:45 (5x4), 1:1 – Индрашис (Столлери, Алишаускас) – 21:03 (5x5), 2:1 – Кристо – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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