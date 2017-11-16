Верметт — 17-й действующий игрок НХЛ, сыгравший 1000 матчей в «регулярке»

Нападающий «Анахайм Дакс» Антуан Верметт достиг отметки в 1000 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он стал 17-м действующим игроком НХЛ с 1000 матчей в «регулярках». После двух периодов «Анахайм» ведёт в домашнем матче с «Бостон Брюинз» со счётом 3:1. Верметт отметился в единственной голевой комбинации своей команды пасом.

На счету Верметта 223 заброшенные шайбы и 283 голевые передачи в регулярных чемпионатах НХЛ. В 95 матчах плей-офф на его счету 14 голов и 14 голевых передач. Верметт — обладатель кубка Стэнли в сезоне-2014/15 в составе «Чикаго Блэкхоукс».