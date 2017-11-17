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Капризов: ЦСКА с «Ак Барсом» играл нормально, к любой команде можно найти подход

Хоккей

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» со счётом 3:0.

«Каждая игра сложна по-своему. Каждая команда играет в свой хоккей. С «Ак Барсом» играли нормально, к любой команде можно находить подход, в том числе и к тем, кто делает больший акцент на оборону. Мы готовимся к каждой встрече, разбираем соперника, смотрим. После сборной самочувствие хорошее. Без разницы, кто в сборной забил больше: хоккеисты ЦСКА или СКА. И у нас в команде нет разницы, кто забьёт. Главное, чтобы хоть кто-то забивал», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК ЦСКА Кирилл Капризов
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