Гулявцев: «Северсталь» транжирит много моментов, а где тонко, там и рвётся

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» со счётом 0:1.



«Сегодня сыграли хороший матч. Думаю, сегодняшняя игра шла до шайбы. К сожалению, забили её не мы. Хочу сказать, что мы очень много транжирим моментов, которые создаём. Мы мало бросаем по воротам. За восемь минут третьего периода делаем всего один бросок. Пытаемся найти партнёра передачей. Но, как говорится, где тонко, там и рвётся. Тем не менее ребятами я доволен. Они сегодня сражались. Отдельное спасибо болельщикам. Очень радует, когда собирается полный дворец, но, к сожалению, мы не смогли их порадовать.



Никогда не говорю, что команда зависит от первого звена. Любой нападающий должен в игре искать моменты. Не важно, вылезет он из-за угла или нет. Он должен искать моменты, чтобы забить, а не быть зависимым от кого-то. Если будешь зависеть от кого-то, так и останешься всегда «подай-принеси». Я не разделяю команду на первое, второе или третье звено. Есть команда, которая должна достигать результата, все вместе. Повторюсь, нападающий должен создавать для себя моменты. Когда работает в зоне атаки, он должен находить моменты. Если первое звено не забивает, это не значит, что остальные должны кататься просто так», — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.

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