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«Колорадо» потерпел поражение от «Нэшвилла», Варламов пропустил пять шайб

Хоккей

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» проиграли соперникам из «Нэшвилл Предаторз» в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:5.

Перед первым перерывом Крэйг Смит вывел хозяев вперёд, в середине второго периода Колтон Сиссонс и Энтони Битетто забросили по шайбе за полторы минуты. В третьем периоде свои голы забили Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон с передачи Алексея Емелина. Гости ответили точным броском в исполнении Андрея Миронова на 56-й минуте — российский защитник открыл счёт своим голам в НХЛ, а следом выступил ассистентом для Джея Ти Комфера.

Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов провёл на льду весь матч и справился с 19 бросками из 24.

Видео дебютного гола Миронова можно посмотреть в официальном "твиттере" «Колорадо».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 2 1:0, 2:0, 2:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Смит (Суббэн, Форсберг) – 19:25 (5x4), 2:0 – Сиссонс (Йози, Бонино) – 29:11 (5x5), 3:0 – Битетто (Смит, Фиала) – 30:38 (5x5), 4:0 – Экхольм (Фиала, Йози) – 47:53 (5x4), 5:0 – Арвидссон (Суббэн, Емелин) – 51:51 (5x5), 5:1 – Миронов (Задоров, Керфут) – 55:23 (5x5), 5:2 – Комфер (Керфут, Миронов) – 58:15 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз Андрей Миронов Семён Варламов
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