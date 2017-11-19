«Колорадо» потерпел поражение от «Нэшвилла», Варламов пропустил пять шайб

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» проиграли соперникам из «Нэшвилл Предаторз» в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:5.



Перед первым перерывом Крэйг Смит вывел хозяев вперёд, в середине второго периода Колтон Сиссонс и Энтони Битетто забросили по шайбе за полторы минуты. В третьем периоде свои голы забили Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон с передачи Алексея Емелина. Гости ответили точным броском в исполнении Андрея Миронова на 56-й минуте — российский защитник открыл счёт своим голам в НХЛ, а следом выступил ассистентом для Джея Ти Комфера.



Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов провёл на льду весь матч и справился с 19 бросками из 24.

Видео дебютного гола Миронова можно посмотреть в официальном "твиттере" «Колорадо».