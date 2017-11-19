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Итоги дня АХЛ для россиян: 10-й гол Зыкова в сезоне

Хоккей

В ночь с 18 на 19 ноября мск в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги прошло 10 матчей регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. «Чемпионат» подводит итоги игрового дня для россиян. Форвард «Шарлотт Чекерс» Валентин Зыков забил свой 10-й гол в нынешнем сезоне.

Итоги дня НХЛ для россиян: 2 кряду победа Худобина, русские в «Тампе» без очков
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Волков (н)«Сиракьюз»0040
Валиев (з)«Торонто»0200
Зыков (н)«Шарлотт»1+002-2
Толчинский (н)«Шарлотт»000-1
Голдобин (н)«Ютика»0+103+1
Тренин (н)«Милуоки»0000
Свечников (н)«Гранд Рэпидс»001-1
Дыбленко (з)«Бингхэмтон»022+1
Гурьянов (н)«Техас»003-1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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