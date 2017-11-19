Итоги дня АХЛ для россиян: 10-й гол Зыкова в сезоне

В ночь с 18 на 19 ноября мск в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги прошло 10 матчей регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. «Чемпионат» подводит итоги игрового дня для россиян. Форвард «Шарлотт Чекерс» Валентин Зыков забил свой 10-й гол в нынешнем сезоне.
Итоги дня НХЛ для россиян: 2 кряду победа Худобина, русские в «Тампе» без очков
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|0
|0
|4
|0
|Валиев (з)
|«Торонто»
|0
|2
|0
|0
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|1+0
|0
|2
|-2
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|0
|0
|0
|-1
|Голдобин (н)
|«Ютика»
|0+1
|0
|3
|+1
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|0
|0
|0
|0
|Свечников (н)
|«Гранд Рэпидс»
|0
|0
|1
|-1
|Дыбленко (з)
|«Бингхэмтон»
|0
|2
|2
|+1
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0
|0
|3
|-1