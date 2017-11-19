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Итоги дня НХЛ для россиян: 2 кряду победа Худобина, русские в «Тампе» без очков

Хоккей

В ночь с 18 на 19 ноября мск в НХЛ было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие 22 российских хоккеиста. Российские полевые игроки «Тампы» не набрали очков в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5), зато голевой пас на счету вратаря Андрея Василевского. Также на его счету 27 отражённых бросков из 31, процент составил 87,1. Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:5) отразил 19 бросков из 24 при проценте отражённых бросков 79,2. Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин одержал свою вторую победу подряд. В матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) он отразил 36 бросков из 37 при проценте отражённых бросков 97,3.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин«Вашингтон»0+104016.46000
Кузнецов«Вашингтон»1+107018.526 из 900
Орлов (з)«Вашингтон»1+003+124.12001
Якупов (н)«Колорадо»002-115.07000
Анисимов (н)«Чикаго»1+004-117.106 из 1600
Малкин (н)«Питтсбург»022021.1710 из 1410
Кучеров (н)«Тампа»005-124.03000
Наместников (н)«Тампа»024-120.523 из 610
Сергачёв (з)«Тампа»003-118.37011
Радулов (н)«Даллас»1+122+221.33002
Дадонов (н)«Флорида»005-222.36010
Зайцев (з)«Торонто»0+172+317.53056
Задоров (з)«Колорадо»0+102+113.19011
Миронов (з)«Колорадо»1+121+29.46011
Проворов (з)«Филадельфия»1+004+125.28003
Куликов (з)«Виннипег»004-122.03043
Антипин (з)«Баффало»020-116.33011
Емелин (з)«Нэшвилл»0+100019.29021
Тарасенко (н)«Сент-Луис»005-120.30000
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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