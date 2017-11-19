Итоги дня НХЛ для россиян: 2 кряду победа Худобина, русские в «Тампе» без очков

В ночь с 18 на 19 ноября мск в НХЛ было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие 22 российских хоккеиста. Российские полевые игроки «Тампы» не набрали очков в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5), зато голевой пас на счету вратаря Андрея Василевского. Также на его счету 27 отражённых бросков из 31, процент составил 87,1. Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:5) отразил 19 бросков из 24 при проценте отражённых бросков 79,2. Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин одержал свою вторую победу подряд. В матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) он отразил 36 бросков из 37 при проценте отражённых бросков 97,3.

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