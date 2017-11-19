Итоги дня НХЛ для россиян: 2 кряду победа Худобина, русские в «Тампе» без очков

В ночь с 18 на 19 ноября мск в НХЛ было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие 22 российских хоккеиста. Российские полевые игроки «Тампы» не набрали очков в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5), зато голевой пас на счету вратаря Андрея Василевского. Также на его счету 27 отражённых бросков из 31, процент составил 87,1. Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:5) отразил 19 бросков из 24 при проценте отражённых бросков 79,2. Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин одержал свою вторую победу подряд. В матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) он отразил 36 бросков из 37 при проценте отражённых бросков 97,3.
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60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|4
|0
|16.46
|0
|0
|0
|Кузнецов
|«Вашингтон»
|1+1
|0
|7
|0
|18.52
|6 из 9
|0
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|3
|+1
|24.12
|0
|0
|1
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|2
|-1
|15.07
|0
|0
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|4
|-1
|17.10
|6 из 16
|0
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0
|2
|2
|0
|21.17
|10 из 14
|1
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0
|0
|5
|-1
|24.03
|0
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0
|2
|4
|-1
|20.52
|3 из 6
|1
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|0
|3
|-1
|18.37
|0
|1
|1
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+1
|2
|2
|+2
|21.33
|0
|0
|2
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|5
|-2
|22.36
|0
|1
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+1
|7
|2
|+3
|17.53
|0
|5
|6
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|0
|2
|+1
|13.19
|0
|1
|1
|Миронов (з)
|«Колорадо»
|1+1
|2
|1
|+2
|9.46
|0
|1
|1
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|0
|4
|+1
|25.28
|0
|0
|3
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|4
|-1
|22.03
|0
|4
|3
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|2
|0
|-1
|16.33
|0
|1
|1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+1
|0
|0
|0
|19.29
|0
|2
|1
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|5
|-1
|20.30
|0
|0
|0