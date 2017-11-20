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Итоги дня для россиян в АХЛ: Барбашёв забил впервые за 6 матчей

Хоккей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 6 матчей. Нападающий «Чикаго Вулфс» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой в ворота «Рокфорда», но его клуб уступил в серии штрафных бросков (3:4 Б). Россиянин впервые отличился голом за 6 последних матчей за фарм-клуб, в регулярном чемпионате АХЛ на его счету 5 (3+2) очков в 9 встречах. Также результативными действиями отметился форвард «Спрингфилда» Максим Мамин, у которого 3 (1+2) очка в четырёх последних матчах.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Мамин (н)«Спрингфилд»0+1020
Волков (н)«Сиракьюз»005-1
Барбашёв (н)«Чикаго»1+0020

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Иван Барбашёв Максим Мамин
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