Итоги дня для россиян в АХЛ: Барбашёв забил впервые за 6 матчей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 6 матчей. Нападающий «Чикаго Вулфс» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой в ворота «Рокфорда», но его клуб уступил в серии штрафных бросков (3:4 Б). Россиянин впервые отличился голом за 6 последних матчей за фарм-клуб, в регулярном чемпионате АХЛ на его счету 5 (3+2) очков в 9 встречах. Также результативными действиями отметился форвард «Спрингфилда» Максим Мамин, у которого 3 (1+2) очка в четырёх последних матчах.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|0+1
|0
|2
|0
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|0
|0
|5
|-1
|Барбашёв (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|2
|0
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