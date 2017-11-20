Итоги дня для россиян в АХЛ: Барбашёв забил впервые за 6 матчей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 6 матчей. Нападающий «Чикаго Вулфс» Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой в ворота «Рокфорда», но его клуб уступил в серии штрафных бросков (3:4 Б). Россиянин впервые отличился голом за 6 последних матчей за фарм-клуб, в регулярном чемпионате АХЛ на его счету 5 (3+2) очков в 9 встречах. Также результативными действиями отметился форвард «Спрингфилда» Максим Мамин, у которого 3 (1+2) очка в четырёх последних матчах.

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Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Мамин (н) «Спрингфилд» 0+1 0 2 0 Волков (н) «Сиракьюз» 0 0 5 -1 Барбашёв (н) «Чикаго» 1+0 0 2 0

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