Защитник «Далласа» Марк Мето выбыл на 4-6 недель из-за травмы колена

Защитник «Даллас Старз» Марк Мето пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте клуба. Кроме того, центрфорвард Мартин Ганзал выбыл на срок от трёх до семи дней из-за травмы руки.



Генеральный менеджер клуба Джим Нилл рассказал, что Мето, который пропустил последние пять матчей, перенёс операцию на колене.



«Выглядело так, что он восстанавливается. Он начал кататься, но лучше не становилось. Мы сделали ещё одну МРТ, после чего решили, что нужно провести операцию», — отметил Нилл.



32-летний защитник в этом сезоне провёл 15 игр и не набрал очков при показателе полезности «-1».

