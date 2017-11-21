Каспарайтис: у Овечкина и Малкина спад, но и Кросби с Макдэвидом притихли

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис прокомментировал безголевые серии нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

События дня НХЛ. Овечкин снова не забил, Панарин сотворил гол-красавец Артемию мог бы позавидовать даже Макдэвид.

«Евгений не забивает пять матчей, Овечкин – шесть. Если команда играет плохо, то всегда будут спрашивать именно с лидеров. Но спад бывает у всех. Овечкин хорошо начал сезон, был претендентом на 60 голов. Сейчас успокоился, бывает. Невозможно играть 82 матча, при этом постоянно забивая и отдавая голевые передачи. Лига сильная, защитники достойные. Все знают, как играют Малкин и Овечкин. На них всегда акцентируют большое внимание. Оба доказали, что находятся на ведущих ролях. Временный спад. Но ведь и Кросби притих, и Макдэвид», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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