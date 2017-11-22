Квартальнов: «Локомотив» не заслужил победы, надо было на пятак полезть

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:3).



«Была равная игра, но всё-таки, наверное, мы не заслужили победы. Надо было на пятак полезть. Там была самоотверженность вратаря и защитников. У нас, к сожалению, не было такого нерва забить. Всё вокруг, всё рядом. Вот поэтому и проиграли.



Четыре подряд минуты большинства? Отвечу словами Владимира Вуйтека. Он, когда ругался, говорил: «Ни-че-во». Я уже говорил, что был пятак. Нужно было доставить шайбу. Много заблокированных бросков.



Игра вратаря Судницина? Это вам так показалось, что он плохо играл? Мне не показалось. Но я согласен, что он мог вытащить второй гол. Ничего страшного. Он сегодня мало работал», – сказал Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.

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Также видео доступно на официальном канале «Амура» в YouTube.