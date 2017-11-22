51 сейв Метсолы помог «Амуру» обыграть «Локомотив»

«Амур» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:1. Команда Дмитрия Квартальнова потерпела первое поражение в последних четырёх матчах.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке сначала Богдан Потехин открыл счёт в большинстве, а затем Дмитрий Клопов увеличил преимущество хозяев. Менее чем через минуту Даниил Апальков отыграл одну шайбу, но большего «Локомотив» не добился. Окончательный результат установил Алексей Бывальцев, поразивший пустые ворота на последней минуте матча.

Вратарь «Амура» Юха Метсола отразил 51 бросок по воротам.

«Салават» обыграет «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ «Барыс» возьмёт реванш у «Сибири», «Йокерит» одолеет «Авангард», а ЦСКА в матче с «Сочи» одержит четвёртую победу подряд.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.