Емелин: в Монреале нереальное давление, нельзя спокойно никуда сходить

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин рассказал об уровне интереса болельщиков и сравнил его с бывшим клубом — «Монреаль Канадиенс».



«В принципе, интерес к „Предаторз“ и вообще к хоккею в городе большой. Домашние игры регулярно собирают полные стадионы, хорошая атмосфера. Мне, разумеется, трудно сравнивать с тем, что было здесь до меня. Но арена очень громкая. И это здорово помогает команде.



Уровень давления в „Монреале“? Не можешь спокойно никуда сходить. Вокруг люди, помешанные на хоккее. Очень много разговоров о хоккее, в городе никуда от них не скроешься, даже если очень хочется», — цитирует Емелина официальный сайт лиги.