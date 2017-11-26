Козлов: горжусь «Магниткой», ребята играли сердцем и душой

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:2).



«Хорошее начало у нас было, ребят просили сыграть активнее. У соперника хорошее нападение. Реализовали свои моменты, молодцы, что в концовке матча вытерпели. Ребята ловили шайбы на себя, блокировали броски, играли сердцем и душой. Горжусь своей командой.



Никиту Сироткина поздравили и с днём рождения, и с первым голом в КХЛ. Он очень хороший игрок, добавляет от игры к игре, хорошо играет в обороне, в зоне атаки не отбрасывается, надеемся, что он также будет продолжать.



Никита Пивцакин хороший игрок, но у нас есть Крис Ли и Алексей Береглазов, на данный момент они лучше Никиты смотрятся в большинстве, но Никита тоже хорошо сыграл», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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