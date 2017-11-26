Анкипанс: «Магнитка» начала очень мощно, игроки «Динамо» Р проспали начало

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3).



«Проспали начало матча, было волнение, поскольку «Металлург» играет дома — это первый фактор, а второй — неудобное время для нас, сейчас два часа по рижскому времени, готовиться к игре было непривычно. Вратарь пропускает две шайбы, какие-то эмоции у него в голове происходят, надо менять. Проспали из-за того, что противник начал очень мощно, это был импульс.



Незасчитанная шайба? Была командная работа. Два игрока стояли у борта и видели, что шайбу затащили, сказали, что с большой вероятностью шайба осталась в средней зоне за линией перед тем, как Тимкин въехал в зону. Плюс наш видеооператор отлично сработал, сказал, что с большой вероятностью было вне игры», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Магнитка» во 2-й раз в сезоне обыграла «Динамо» Р, прервав серию поражений