Итоги дня для россиян в АХЛ: Костин заработал «-3» при счёте 1:3

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, в котором приняли участие четыре российских игрока. Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев потерпел поражение в матче со «Спрингфилдом», нападающий «Сан-Антонио» Клим Костин в игре с «Онтарио» присутствовал на льду при всех трёх пропущенных шайбах и не набрал очков, встреча завершилась со счётом 1:3. Сергей Толчинский и Иван Барбашёв не смогли набрать очков.

Русская неделя в Америке. Вратарь забил гол, а Радулов догоняет Овечкина Новый последователь Евгения Набокова и Мартина Бродо.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Георгиев «Хартфорд» 35 из 38 92,1 2:4