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Итоги дня для россиян в АХЛ: Костин заработал «-3» при счёте 1:3

Хоккей

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, в котором приняли участие четыре российских игрока. Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев потерпел поражение в матче со «Спрингфилдом», нападающий «Сан-Антонио» Клим Костин в игре с «Онтарио» присутствовал на льду при всех трёх пропущенных шайбах и не набрал очков, встреча завершилась со счётом 1:3. Сергей Толчинский и Иван Барбашёв не смогли набрать очков.

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ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Георгиев«Хартфорд»35 из 3892,12:4
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Костин (н)«Сан-Антонио»000-3
Барбашёв (н)«Чикаго»021-1
Толчинский (н)«Шарлотт»0020
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