Итоги дня для россиян в АХЛ: Костин заработал «-3» при счёте 1:3

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, в котором приняли участие четыре российских игрока. Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев потерпел поражение в матче со «Спрингфилдом», нападающий «Сан-Антонио» Клим Костин в игре с «Онтарио» присутствовал на льду при всех трёх пропущенных шайбах и не набрал очков, встреча завершилась со счётом 1:3. Сергей Толчинский и Иван Барбашёв не смогли набрать очков.
Русская неделя в Америке. Вратарь забил гол, а Радулов догоняет Овечкина
Новый последователь Евгения Набокова и Мартина Бродо.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Хартфорд»
|35 из 38
|92,1
|2:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|0
|0
|0
|-3
|Барбашёв (н)
|«Чикаго»
|0
|2
|1
|-1
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|0
|0
|2
|0