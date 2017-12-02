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«Адмирал» одолел «Ладу» и прервал серию поражений

Хоккей

«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 3:2.

Гости вели в концовке второго периода благодаря голам Роберта Саболича и Владимира Ткачёва, но ещё до перерыва Чарльз Дженовей сократил отставание, а на старте заключительной трети Игорь Скороходов сравнял счёт. Вскоре Вадим Краснослободцев вновь вывел «Адмирал» вперёд, реализовав большинство.

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КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
2 : 3
0:0, 1:2, 1:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Саболич (Александров) – 22:10 (5x4), 0:2 – Ткачёв – 37:09 (5x5), 1:2 – Дженовей (Новотны, Харпер) – 38:42 (5x4), 2:2 – Скороходов (Белоусов) – 40:28 (5x5), 2:3 – Краснослободцев (Блум, Сен-Пьер) – 42:21 (5x4)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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