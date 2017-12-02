«Адмирал» одолел «Ладу» и прервал серию поражений

«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 3:2.



Гости вели в концовке второго периода благодаря голам Роберта Саболича и Владимира Ткачёва, но ещё до перерыва Чарльз Дженовей сократил отставание, а на старте заключительной трети Игорь Скороходов сравнял счёт. Вскоре Вадим Краснослободцев вновь вывел «Адмирал» вперёд, реализовав большинство.

«Моряки» прервали серию поражений, которая длилась пять матчей.

«Ак Барс» отправит Вестерлунда в отставку. Прогнозы на игровой день КХЛ Дела «Салавата» не сдвинутся с мёртвой точки, а «Авангард» продолжит проигрывать в Питере.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.