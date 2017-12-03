В. Козлов — об игре против «Барыса»: хороший тест против серьёзного соперника

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга»Виктор Козлов подвёл итоги встречи с «Барысом» (4:3).

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«Спасибо «Барысу» за хороший матч. Для нас был вновь хороший тест против серьёзного соперника. Доволен, как ребята выполнили установку на игру, как оборонялись и помогли Василию Кошечкину выиграть эту игру. Были и ошибки, есть над чем работать, но всё поправимо», — передаёт слова Козлова официальная группа «Барыса» в социальной сети «ВКонтакте».