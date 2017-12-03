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«Металлург» одолел «Барыс», клуб из Астаны потерпел седьмое поражение подряд

Хоккей

Астанинский «Барыс» на домашнем льду потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга», игра закончилась со счётом 3:4. Клуб из столицы Казахстана довёл серию поражений до семи матчей.

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В команде хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Линден Вей, Артём Лихотников и Талгат Жайлауов. В составе гостей отличись Денис Казионов (на его счету дубль), Денис Кокарев и Владислав Калетник.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3 : 4
1:2, 0:2, 2:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Вей (Доус, Савченко) – 00:50 (5x5), 1:1 – Казионов (Береглазов) – 06:44 (5x5), 1:2 – Кокарев (Тимкин) – 16:45 (5x5), 1:3 – Калетник (Шенфельд, Терещенко) – 30:15 (5x5), 1:4 – Казионов (Чибисов) – 30:53 (5x5), 2:4 – Лихотников (Сагадеев, Липин) – 50:05 (5x5), 3:4 – Жайлауов (Маклюков, Старченко) – 50:37 (5x5)
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Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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