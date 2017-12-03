«Металлург» одолел «Барыс», клуб из Астаны потерпел седьмое поражение подряд

Астанинский «Барыс» на домашнем льду потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга», игра закончилась со счётом 3:4. Клуб из столицы Казахстана довёл серию поражений до семи матчей.

«Барыс» — «Металлург» Мг: вратаря Карлссона заменили во втором матче кряду

В команде хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Линден Вей, Артём Лихотников и Талгат Жайлауов. В составе гостей отличись Денис Казионов (на его счету дубль), Денис Кокарев и Владислав Калетник.

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Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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