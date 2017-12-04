Мегалинский и Денис Бодров не поехали на выезд «Автомобилиста»

«Автомобилист» отправился на очередную выездную серию. 5 декабря команда сыграет с «Авангардом» в Омске, а 7 декабря с «Югрой» в Ханты-Мансийске. В Екатеринбурге восстанавливаться после травм остались Дмитрий Мегалинский и Денис Бодров. На выезд отправились:



Вратари: Якуб Коварж, Владимир Сохатский, Михаил Дробышевский.



Защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Николай Тимашов, Георгий Мишарин, Александр Щемеров, Михал Чайковски, Денис Куляш, Никита Трямкин, Алексей Василевский.



Нападающие: Алексей Михнов, Александр Торченюк, Алексей Симаков, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Дмитрий Пестунов, Виталий Попов, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Андрей Обидин, Артём Гареев, Егор Миловзоров, Дуайт Кинг, Пьер-Александр Паренто, Владимир Кузнецов.