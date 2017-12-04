12 хоккеистов КХЛ вызваны в сборную Швеции на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной Швеции определился с составом команды на второй этап Евротура – Кубок Первого канала, который пройдёт в Москве с 13 по 17 декабря. В национальную сборную вызваны 12 игроков КХЛ.



Вратари: Виктор Фаст («Векшё»), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар»).

Защитники: Эрик Густафссон («Нефтехимик»), Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Микаэль Викстранд («Фэрьестад»), Патрик Херсли (СКА), Магнус Нюгрен («Давос»), Никлас Бурстрём («Югра»), Юнас Юнланд («Лозанна»), Хенрик Тёммернес, Юхан Франссон (оба — «Женева-Серветт»), Юнас Анелёв («Авангард»).

Нападающие: Андреас Энгквист («Юргорден»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Патрик Закриссон, Александр Бергстрём (оба — «Сибирь»), Антон Ландер («Ак Барс»), Фредерик Петтерссон, Роберт Нильссон (оба — «Цюрих»), Виктор Стольберг («Цуг»), Оскар Мёллер, Юаким Линдстрём, Пэр Линдхольм (все — «Шеллефтео»), Джон Норман («Йокерит»), Дик Аксельссон («Фэрьестад»), Джоэль Лундквист («Фрёлунда»), Деннис Эверберг («Авангард»).

Помимо Швеции, России, Финляндии и Чехии в этом году в турнире примут участие также сборные Канады и Южной Кореи.

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