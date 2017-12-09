Яруллин: у Зарипова был большой перерыв, всё будет нормально

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (1:4).

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Сложно что-то говорить, рассуждать после такого матча. Нужно работать над ошибками. Делать выводы, справляться. Сегодня не получилась игра. Все играют в плотном графике. Не стоит валить на усталость. Мы допускали ошибки.



У Зарипова был большой перерыв, мы хотели помочь ему. Сегодня не получилось. Всё будет нормально. Он поможет команде. Был большой перерыв у него между матчами», — цитирует Яруллина пресс-служба клуба.