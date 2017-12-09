Торторелла: не знаю, как Панарин видит, куда делать пас на открытых ребят

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3) поделился мнением об игре Артемия Панарина, который сделал пять голевых передач.



«Не знаю, как он видит некоторых ребят, которые открываются на свободном пространстве, и находит их передачей. Прямо сейчас он один из лучших игроков команды по игре с шайбой. Несколько матчей у него был небольшой спад, а сейчас он всё доказал.

Его игра не изменилась после перехода из «Чикаго». Я сказал ему, что не имею понятия, каким игроком он был. Знал, что он умеет забивать, но не знал, как он играет без шайбы. Он настоящий профессионал. Мы уже третий раз меняем его позицию в большинстве, и он всегда старается проявлять себя с лучшей стороны. Я впечатлён им. Многим атакующим ребятам не всегда есть дело до того, как они действуют без шайбы. Думаю, в случае с Артемием это одна из его сильных сторон, как и умение выбирать позицию», — сказал Торторелла в эфире клубного телевидения.

События дня НХЛ. Дай пять, Артемий! Панарин отдал 5 передач в одном матче А Овечкин и Орлов помогли выиграть «Вашингтону».

Все голы «Коламбуса» можно посмотреть также в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».