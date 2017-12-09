Д. Калинин: борьба за плей-офф ещё впереди, «Спартак» будет нагонять

Защитник «Спартака» Дмитрий Калинин подвёл итоги игры со «Слованом» (8:2).



«Смогли забить, повести в счёте. Это придало нам уверенности. Где-то, может быть, немного повезло. Много времени сыграли в большинстве, старались чаще бросать. При этом старались не удаляться. Понимаем, вся борьба за плей-офф впереди. Смотрим в таблицу, знаем, кто на каком месте и сколько у кого очков. Да, немного подрастеряли в последнее время, бывает и такое. Впереди ещё игры, будем нагонять», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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