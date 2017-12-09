Епанчинцев: с Кольцовым всё на стадии переговоров, Дергачёв на 10 дней выбыл

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Слованом» со счётом 8:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«У нас сегодня по-другому и не должно быть. Спасибо большое болельщикам. Антураж матча помогал ребятам бежать вперёд, сыграть по заданию, реализовали четыре большинства. Тяжёлая домашняя серия у «Спартака», реабилитировались после поражений от ЦСКА и «Витязя». Ещё предстоит сложный матч с прямым конкурентом за попадание в плей-офф — «Сочи». Если бы было можно, оставили бы ретроформу на фарт.



Кольцов в «Спартаке»? Мало интереса к Кольцову, всё в стадии переговоров, рано говорить об этом. На Мирнова рассчитываем, он восстанавливается после перелома. По спортивному принципу будем формировать состав. Игры через день, при таком графике стараемся ротацию по возможности проводить. Дергачёв выбыл на десять дней.



Мне четыре года было в 1980-м, сложно что-то вспомнить, хоккеем начал заниматься. У меня отец был тренером по футболу, счастливое детство было, макулатуру сдавал, как все. Пускай Ленин (переодетый болельщик) на каждый матч приходит, помог нам победить», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Вечер в стиле ретро. «Спартак» и «Слован» сыграли самый антуражный матч КХЛ Красно-белые порадовали болельщиков, учинив разгром сопернику во встрече в стиле 80-х.