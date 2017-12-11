Полашек и Голик вызваны в сборную Чехии на Кубок Первого канала

Сборная Чехии объявила об очередных изменениях в составе команды на Кубок Первого канала.



Защитник ХК «Сочи» Адам Полашек займёт место Якуба Накладала из «Локомотива», а вместо Томаша Филиппи сыграет форвард «Млада Болеслав» Петр Голик. Ранее стало известно о вызове Яна Коваржа, Лукаша Радила, Михала Ржепика и Якуба Лева, которые заменили Романа Червенку, Милана Гулаша, Якуба Клепиша и Роберта Коусала.



Турнир стартует 13 декабря. Сборная Чехии в этот день проведёт вынесенный матч с Финляндией в Праге, а затем в Москве сыграет с Канадой (15 декабря) и Швецией (17 декабря).

Коварж, Радил и Ржепик вызваны в сборную Чехии вместо Накладала и ещё 4 игроков