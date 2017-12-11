Коварж, Радил и Ржепик вызваны в сборную Чехии вместо Накладала и ещё 4 игроков

Сборная Чехии объявила об изменениях в составе на Кубок Первого канала. Защитник «Локомотива» Якуб Накладал, а также нападающие Роман Червенка, Милан Гулаш, Якуб Клепиш и Роберт Коусал не смогут принять участие в турнире из-за травм или болезней.
Вместо них в сборную Чехии вызваны форварды Ян Коварж («Металлург» Мг), Лукаш Радил («Спартак»), Якуб Лев («Витковице») и Михал Ржепик («Слован»). Состав сборной Чехии выглядит следующим образом.
Вратари: Павел Францоуз («Трактор»), Доминик Фурх («Авангард»), Патрик Бартошак («Витковице», Чехия);
Защитники: Ян Коларж, Михал Йордан (оба – «Амур»), Томаш Кундратек(«Торпедо»), Ондржей Витасек («Югра»), Войтех Мозик («Витязь»), Либор Шулак («Лахти», Финляндия), Ондржей Немец («Комета», Чехия), Збынек Михалек («Спарта», Чехия), Милан Дудера («Оцеларжи», Чехия);
Нападающие: Томаш Филиппи, Ян Коварж («Металлург»), Иржи Секач («Ак Барс»), Андрей Нестрашил («Нефтехимик»), Роман Горак («Витязь»), Томаш Зогорна («Амур»), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта», Швейцария), Мартин Эрат («Комета», Чехия), Михал Вондрка («Хомутов», Чехия), Петр Коукал («Маунтфилд», Чехия), Томаш Мертл («Шкода», Чехия), Мартин Ружичка («Оцеларжи», Чехия), Лукаш Радил («Спартак»), Михал Ржепик («Слован»), Якуб Лев («Витковице»).