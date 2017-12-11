Коварж, Радил и Ржепик вызваны в сборную Чехии вместо Накладала и ещё 4 игроков

Сборная Чехии объявила об изменениях в составе на Кубок Первого канала. Защитник «Локомотива» Якуб Накладал, а также нападающие Роман Червенка, Милан Гулаш, Якуб Клепиш и Роберт Коусал не смогут принять участие в турнире из-за травм или болезней.



Вместо них в сборную Чехии вызваны форварды Ян Коварж («Металлург» Мг), Лукаш Радил («Спартак»), Якуб Лев («Витковице») и Михал Ржепик («Слован»). Состав сборной Чехии выглядит следующим образом.



Вратари: Павел Францоуз («Трактор»), Доминик Фурх («Авангард»), Патрик Бартошак («Витковице», Чехия);

Защитники: Ян Коларж, Михал Йордан (оба – «Амур»), Томаш Кундратек(«Торпедо»), Ондржей Витасек («Югра»), Войтех Мозик («Витязь»), Либор Шулак («Лахти», Финляндия), Ондржей Немец («Комета», Чехия), Збынек Михалек («Спарта», Чехия), Милан Дудера («Оцеларжи», Чехия);

Нападающие: Томаш Филиппи, Ян Коварж («Металлург»), Иржи Секач («Ак Барс»), Андрей Нестрашил («Нефтехимик»), Роман Горак («Витязь»), Томаш Зогорна («Амур»), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта», Швейцария), Мартин Эрат («Комета», Чехия), Михал Вондрка («Хомутов», Чехия), Петр Коукал («Маунтфилд», Чехия), Томаш Мертл («Шкода», Чехия), Мартин Ружичка («Оцеларжи», Чехия), Лукаш Радил («Спартак»), Михал Ржепик («Слован»), Якуб Лев («Витковице»).

13 игроков КХЛ вызваны в сборную Чехии на Кубок Первого канала