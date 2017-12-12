Кузнецов: для меня не было секретом, что Овечкин так хорошо начнёт сезон

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3), текущие результаты команды и лидерство Александра Овечкина в снайперской гонке. Капитан «Вашингтона» забил уже 21 гол.

«Они забили вначале, немножко момент перехватили. У нас не сразу получилось вернуться в игру. Потом было большинство во втором периоде, немножко безалаберное. Довольно плохую игру провели. Хорошо, что в сезоне много матчей, можно выйти на следующий и доказать, что это была ошибка.



Мои очки – это командная игра. Не бывает сейчас такого, чтобы один игрок что-то делал, сам обыгрывал. Всё зависит от команды и звена. Бывают моменты в сезоне, когда у кого-то не идёт, но нужно пройти через это. Самое главное – командная игра. В нашей ситуации личные амбиции нужно спрятать.



Для меня не было секретом, что Овечкин так хорошо начнёт сезон. Я знал, что было давление после прошлого сезона. Он пришёл готовым перед сезоном, и когда вся команда хорошо играет, появляются люди, которые постоянно забивают и отдают.



Команда чувствует себя нормально. Если посмотреть на наш дивизион, все идут очко в очко. Наверное, так и будет, и всё будет решаться в последних играх. Бывают неудачные матчи. Одно дело, когда проигрываешь и играешь правильно. А когда такой матч, как сегодня, эмоционально тяжеловато», — сказал Кузнецов в эфире телевидения НХЛ.

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Видео интервью Кузнецова можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.