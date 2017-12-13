Генмеджер «Куньлунь Ред Стар»: интерес к клубу неуклонно растёт

Генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Раитис Пилсетниекс поделился мнением о развитии КХЛ и росте интереса к клубу после завершившегося в Москве собрания руководителей клубов лиги.

«Всё идёт в правильном направлении, КХЛ развивается. Что касается нашего клуба, то задача у Континентальной хоккейной лиги сложная. В Китае и в России разные понятия о хоккее. Пока сложно говорить о коммерческой выгоде нашего клуба, мы смотрим, как всё работает. Наш клуб новый, но интерес к нему неуклонно растёт. Думаю, что этот год будет ещё одним шагом вперёд», — приводит слова Пилсетниекса официальный сайт КХЛ.