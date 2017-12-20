Вольски: сказал жене, что если у меня будет шанс в «Магнитке», то я вернусь туда

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски поделился впечатлениями от матча с подмосковным «Витязем» (1:2 Б).



«У нас было много шансов. Нанесли много хороших бросков по воротам соперника. В овертайме у нас было десять бросков, но мы не смогли забить. Первый период у меня ушёл на то, чтобы вспомнить, как играть со старыми партнёрами. У них другой стиль игры, но они классные игроки. Я очень рад играть с ними.



У меня было много причин для перехода в «Металлург». Я не хотел оттуда уходить. У меня был разговор с женой, и я сказал, что если у меня здесь будет шанс, то я должен буду вернуться. Мне очень нравятся игроки и тренерский штаб. Но самым большим фактором, который послужил для моего возвращения, были моя семья и перелёты, которые мне приходилось совершать, играя за «Куньлунь». Они были тяжёлыми. Думаю, что в «Металлурге» работает хороший тренерский штаб. Я очень доволен нашими играми», — передаёт слова Вольски корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

ЦСКА отдохнул, а СКА устал. Знарок впервые проиграл два матча кряду ЦСКА оставил сборников в запасе и победил, а СКА сыграл сильнейшим составом и проиграл.