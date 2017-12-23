Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Салават Юлаев» отыгрался со счёта 0:3, одержав волевую победу над «Сибирью»

Хоккей

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду потерпела поражение от уфимского «Салавата Юлаева», игра закончилась со счётом 3:6.

К 15-й минуте матча хозяева вели в счёте в три шайбы — удачными бросками отметились Александер Бергстрём, Патрик Закриссон и Владислав Наумов. К 45-й минуте подопечные Эркки Вестерлунда сумели отыграться и выйти вперёд — хет-трик сделал Антон Бурдасов, ещё один гол забил Филип Ларсен. Позже Линус Умарк закрепил преимущество Уфы, а Теему Хартикайнен поставил победную точку — 6:3.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3 : 6
3:1, 0:2, 0:3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Бергстрём – 04:35 (5x5), 2:0 – Закриссон (Верещагин, Сигарёв) – 07:28 (5x4), 3:0 – Наумов (Бергстрём) – 14:23 (5x5), 3:1 – Бурдасов – 19:37 (5x3), 3:2 – Ларсен (Умарк) – 35:34 (5x4), 3:3 – Бурдасов (Умарк) – 38:31 (5x4), 3:4 – Бурдасов (Хартикайнен, Умарк) – 45:09 (5x4), 3:5 – Умарк – 48:24 (5x5), 3:6 – Хартикайнен (Умарк) – 59:59 (en)
«Нефтехимик» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ
СКА прервёт свою серию поражений, а «Сибирь» сократит отставание от зоны плей-офф.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент