«Салават Юлаев» отыгрался со счёта 0:3, одержав волевую победу над «Сибирью»

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду потерпела поражение от уфимского «Салавата Юлаева», игра закончилась со счётом 3:6.



К 15-й минуте матча хозяева вели в счёте в три шайбы — удачными бросками отметились Александер Бергстрём, Патрик Закриссон и Владислав Наумов. К 45-й минуте подопечные Эркки Вестерлунда сумели отыграться и выйти вперёд — хет-трик сделал Антон Бурдасов, ещё один гол забил Филип Ларсен. Позже Линус Умарк закрепил преимущество Уфы, а Теему Хартикайнен поставил победную точку — 6:3.



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