«Сибирь» — «Салават»: в матче было 4 удаления за нарушение численного состава

Во встрече новосибирской «Сибири» и уфимского «Салавата Юлаева» было зафиксировано сразу четыре удаления за нарушения численного состава. Матч завершился со счётом 3:6.



Отметим, что во время одного из подобных удалений на лёд вышел тренер «Салавата» Эркка Вестерлунд, за что его удалили до конца игры.



К 15-й минуте матча хозяева вели в счёте в три шайбы — удачными бросками отметились Александер Бергстрём, Патрик Закриссон и Владислав Наумов. К 45-й минуте подопечные Эркки Вестерлунда сумели отыграться и выйти вперёд — хет-трик сделал Антон Бурдасов, ещё один гол забил Филип Ларсен. Позже Линус Умарк закрепил преимущество Уфы, а Теему Хартикайнен поставил победную точку.

«Салават Юлаев» отыгрался со счёта 0:3, одержав волевую победу над «Сибирью»