КХЛ оштрафовала главного тренера «Салавата Юлаева» Вестерлунда

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Салават Юлаев»:

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера «Салавата Юлаева» Эркку Вестерлунда наказание по Правилу 565 а (Представитель команды, покидающий скамейку для игроков) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п.2.4. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

Видео эпизода можно посмотреть на сайте лиги.