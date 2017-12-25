Е. Медведев: Зарипов не любит силовую борьбу, с ним надо играть строже и плотнее

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев поделился ожиданиями от домашнего матча с «Ак Барсом», который начнётся в 16:00 мск. Омичи проиграли две последние встречи — с «Югрой» (1:5) и ХК «Сочи» (2:3 ОТ).



«Хочется извиниться перед болельщиками за такую игру, особенно за матч с «Югрой». Что происходит сейчас? Настраиваемся на лидера Востока, игра будет принципиальной для нас в психологическом плане. Дома обязаны выигрывать и показывать хорошую борьбу, хорошую динамику. Надо вернуть болельщика на арену. Конечно, каждое поражение оставляет негативный отпечаток, но на протяжении сезона мы уже были в таких ситуациях и выбирались из них. Нужно всем вместе собраться, переломить момент, почувствовать уверенность победы.

Как работать против Зарипова? Как и любой нападающий, он не любит силовую борьбу, когда оказывают давление. Играть надо построже, поплотнее с ним, но там и помимо Даниса есть хорошие игроки, настраиваться надо на команду в целом», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.