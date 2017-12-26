Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Е. Зайцев — о матче с чехами: провалили второй период, больше сказать нечего

Хоккей

Защитник молодёжной сборной России Егор Зайцев поделился впечатлениями от встречи с командой Чехии на МЧМ-2018, которая завершилась поражением со счётом 4:5.

«Второй период провалили. Будем стараться исправить в следующей игре. Больше нечего сказать. В большинстве нужно больше угрожать воротам, больше играть в пас. Сейчас нужно успеть восстановиться к следующему матчу, паузы между играми не большие», — сказал Зайцев в эфире «Матч ТВ».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Россию обставил Остап, но не Бендер. Первый шаг к вылету в 1/4 финала?
«Молодёжка» начала с поражения чехам. Это может стоить команде Брагина медалей.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент