Е. Зайцев — о матче с чехами: провалили второй период, больше сказать нечего

Защитник молодёжной сборной России Егор Зайцев поделился впечатлениями от встречи с командой Чехии на МЧМ-2018, которая завершилась поражением со счётом 4:5.
«Второй период провалили. Будем стараться исправить в следующей игре. Больше нечего сказать. В большинстве нужно больше угрожать воротам, больше играть в пас. Сейчас нужно успеть восстановиться к следующему матчу, паузы между играми не большие», — сказал Зайцев в эфире «Матч ТВ».
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