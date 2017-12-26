На МЧМ-2011 в Баффало сборная России также стартовала с поражения

Молодёжная сборная России проиграла стартовый матч чемпионата мира 2018 года в Баффало команде Чехии — 4:5.



За семь молодёжных чемпионатов мира при Валерии Брагине сборная России трижды начинала турнир с поражения. Дважды наша команда проигрывала канадцам: в 2011 году в Баффало встреча завершилась со счётом — 3:6, а в 2017-м в Торонто — 3:5.



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