Россия — Чехия: А. Свечников провёл на льду меньше всех времени среди россиян

Первый матч молодёжной сборной России на чемпионате мира 2018 года завершился поражением от национальной командой Чехии — 4:5. Самый молодой хоккеист российской сборной Андрей Свечников получил от тренерского штаба чуть больше 11 минут на льду — меньше, чем его партнёры по команде.



Самое большое игровое время получил защитник Никита Макеев, отыгравший почти 21 минуту. Стоит также отметить, что защитник Андрей Саморуков в третьем периоде вышел только на полторы минуты.



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Фото: Официальный сайт ИИХФ