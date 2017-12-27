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МЧМ-2018: самые яркие моменты матча Чехия — Россия

Хоккей

Международная федерация хоккея на льду опубликовала видеообзор стартового матча молодёжного чемпионата мира — 2018, в котором встречались команды Чехии и России.

Россияне потерпели поражение со счётом 4:5. В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились Алексей Полодян, Марсель Шолохов, Артур Каюмов и Владислав Сёмин. У чешской сборной голы на свой счёт записали Мартин Нечас, Остап Сафин, Филип Задина, Филип Хитил и Филип Крал.

Видеообзор можно посмотреть в «твиттере» Международной федерации хоккея на льду.

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