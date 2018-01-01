Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2018

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Баффало стали известны все четвертьфинальные пары. Сборная России заняла третье место в группе B и получила в соперники вторую команду из другого квинтета – сборную США.

Другие пары:

Канада (1А) – Швейцария (4В), Чехия (2В) – Финляндия (3А), Швеция (1В) – Словакия (4А).

Матчи стадии четвертьфинала состоятся 2 и 3 января. Сборная России проведёт свою игру в ночь на 3 января (начало — в 04:00 мск).

Российская сборная на групповом этапе проиграла Чехии (4:5) и Швеции (3:4 Б) и победила Швейцарию (5:2) и Беларусь (5:2).