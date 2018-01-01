Полодян: без разницы, с кем играть в четвертьфинале, США нам по силам

Нападающий молодёжной сборной России Алексей Полодян прокомментировал поражение в матче со Швецией (3:4 Б).



«Расстроены, потому что проиграли, но на самом деле нам без разницы, с кем играть в четвертьфинале. Мы сюда приехали за победой.

Ребята хотели выиграть борьбу, поэтому во втором периоде пошли толчки и зацепы ненужные — много удалений из-за этого. Большую часть периода отыграли в меньшинстве, поэтому кто-то выпал из ритма, кто-то, наоборот, переиграл.



Не знаю, чего не хватило, чтобы повести в счёте. Вроде и эмоции были, все горели желанием играть и забивать, но не складывалось. Когда сняли вратаря, была мысль, что сможем дожать. И тогда, и в овертайме такие мысли были, но где-то невезение, где-то реализация моментов подвела.



У американцев хорошая команда. Но они проиграли словакам, с канадцами вничью сыграли. Значит, и нам они по силам.



Обстановка после поражения не подавленная, все ребята общаются друг с другом, поддерживают, очень заряженная у нас атмосфера в раздевалке. Поддержка трибун чувствовалась. И хочется поблагодарить болельщиков, что приходят. Это на самом деле очень важно и очень нам помогает», — цитирует Полодяна пресс-служба ФХР.