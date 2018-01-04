МЧМ-2018: американцы возглавляют зачёт снайперов и гонку бомбардиров турнира

В ночь с 4 на 5 января в Баффало определятся финалисты молодёжного чемпионата мира. В 00:00 мск начнётся матч Швеция — США, а в 04:00 мск начнётся поединок Канада — Чехия.

По итогам группового раунда и стадии четвертьфинала гонку бомбардиров турнира возглавляет американский нападающий Кейси Миттельштадт, набравший 10 (4+6) очков в пяти играх. На втором месте идёт нападающий сборной Чехии Мартин Нечас, на счету которого 9 (3+6) баллов. Топ-3 замыкает нападающий сборной России Клим Костин, в активе которого 8 (5+3) очков.

Зачёт снайперов возглавляет нападающий сборной США Киффер Беллоуз, на счету которого шесть шайб, в том числе две в ворота нашей сборной в четвертьфинале. Второе место делят между собой чех Филип Задина, швед Лиас Андерссон и Клим Костин (у всех по 5 шайб).

Миттельштадт и Нечас также лидируют и в списке ассистентов турнира. Примечательно, что в топ-3 ни одного зачёта лучших не входят хоккеисты сборной Канады.