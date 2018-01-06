Хэкстол: у пары Проворов — Гостисбер хорошее звучание в атаке, нам понравилось

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэн Хэкстол поделился мнением об игре пары защитников Шейн Гостисбер — Иван Проворов.



«Да, это новое сочетание, и нам в целом понравилось то, что мы увидели. Мне показалось, что у пары Проворов — Гостисбер было хорошее звучание при игре в атаке. Конечно, нам хочется найти стабильность без необходимости каждый день менять сочетания пар. Но, в принципе, у нас есть масса вариантов с ведущей четвёркой защитников. Там все могут сыграть друг с другом, и каждый раз это будет давать команде разные козыри», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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