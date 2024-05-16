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Защитник «Колорадо» — о Кейле Макаре: катание — одна из его способностей, дарованных богом

Защитник «Колорадо» — о Кейле Макаре: катание — одна из его способностей, дарованных богом
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Защитник «Колорадо» Джек Джонсон заявил, что великолепное катание является одной из способностей, дарованных богом Кейлу Макару. Игрок обороны отметился дублем в пятом матче серии с «Далласом» (5:3), забив один из голов в сольном проходе.

«Он хитрый парень. Вы не знаете, пойдёт ли он направо или налево. Он может остановиться в любой момент и довольно быстро отклеиться от вас. Мы уже много лет видели, как он танцует перед синей линией. Самое сложное в игре против него в том, что он может тебя легко обкатить. Я имею в виду, что это одна из его невероятных, дарованных богом способностей – то, что он может вот так потрясающе кататься», — цитирует Джонсона пресс-служба клуба.

Проводивший сегодня 71-й матч в розыгрышах Кубка Стэнли 25-летний Макар стал седьмым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 20 голов в плей-офф.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Павелски (Дюшейн, Робертсон) – 09:03 (5x5)     1:1 Лехконен (Маккиннон) – 19:59 (5x4)     2:1 Хейсканен (Робертсон, Павелски) – 31:39 (5x4)     2:2 Макар (Друен, Рантанен) – 37:22 (5x4)     2:3 Миттельштадт (Паризе, Жирар) – 41:12 (5x5)     2:4 Макар – 44:28 (5x5)     3:4 Стэнковен (Линделль) – 45:44 (5x5)     3:5 Маккиннон (Лехконен, Мэнсон) – 56:50 (5x5)    
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