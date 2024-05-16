Защитник «Колорадо» — о Кейле Макаре: катание — одна из его способностей, дарованных богом

Защитник «Колорадо» Джек Джонсон заявил, что великолепное катание является одной из способностей, дарованных богом Кейлу Макару. Игрок обороны отметился дублем в пятом матче серии с «Далласом» (5:3), забив один из голов в сольном проходе.

«Он хитрый парень. Вы не знаете, пойдёт ли он направо или налево. Он может остановиться в любой момент и довольно быстро отклеиться от вас. Мы уже много лет видели, как он танцует перед синей линией. Самое сложное в игре против него в том, что он может тебя легко обкатить. Я имею в виду, что это одна из его невероятных, дарованных богом способностей – то, что он может вот так потрясающе кататься», — цитирует Джонсона пресс-служба клуба.

Проводивший сегодня 71-й матч в розыгрышах Кубка Стэнли 25-летний Макар стал седьмым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 20 голов в плей-офф.