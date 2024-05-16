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Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2024 на 16 мая

Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2024 на 16 мая
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Сегодня, 16 мая 2024 года, пройдёт седьмой день чемпионата мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.

В рамках седьмого игрового дня пройдут четыре встречи мирового первенства.

ЧМ-2024 . Группа A
16 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Финляндия
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
16 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Казахстан
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
16 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
16 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
США
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним составы групп:

Группа А (Острава)

США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

Группа В (Прага)

Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тысяч зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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